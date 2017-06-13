Виктор Рашников: "Отъезд Антипина и Береглазова в НХЛ меня не удивил"

Президент "Магнитки" Виктор Рашников в интервью "Известиям" отметил, что защитники Виктор Антипин и Алексей Береглазов достигли того уровня, чтобы выступать в НХЛ. После завершения сезона-2106/17 первый подписал контракт с "Баффало", второй - с "Рейнджерс".

– Вас удивило, что Антипина и Береглазова не удержала от отъезда за океан даже перспектива пропустить Олимпиаду в Пхенчхане?

– Нет, не удивило. Эти парни уже выросли для выступления в той лиге, о которой мечтают. Не знаю, задержатся они в НХЛ или нет. Скорее всего, задержатся, чего я им и желаю. А у нас есть молодежь, в том числе среди защитников, на основе которой можно в дальнейшем строить команду. Плюс мы взяли опытного Дениса Денисова. Поэтому с обороной проблем возникнуть не должно. Другой вопрос, как будет в следующем сезоне выглядеть звено Сергея Мозякина, Даниса Зарипова и Яна Коваржа. От него, как обычно, у "Металлурга" очень многое зависит. Сейчас мы ставим задачи занять первое место в Восточной конференции регулярного чемпионата и выйти в финал плей-офф.