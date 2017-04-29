Виктор Хедман: "Я поговорю с Кучеровым. Возможно, его не так поняли"

Защитник "Тампы" Виктор Хедман отметил, что ему необходимо обсудить с нападающим Никитой Кучеровым его слова относительно партнеров по команде. Ранее россиянин в одном из интервью раскритиковал игроков и тренеров "Лайтнинг" после того, как клуб не попал в плей-офф НХЛ. По словам Кучерова, некоторые хоккеисты "Тампы" перестали отдаваться в игре по полной.

- Возможно, его не так поняли, - приводит ТАСС слова Хедмана. - Я знаю Кучерова очень хорошо, он очень усердно отдается хоккею. Все расстроены, что команда не попала в плей-офф. Я поговорю с ним. Нужно проверить, что он говорил, а чего нет.

Право сильного. Почему Кучеров разнес партнеров по "Тампе"