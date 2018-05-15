Виктор Хедман: "Василевский – голкипер мирового класса, и мы должны помочь ему делать сейвы"

Защитник "Тампа-Бэй" Виктор Хедман отметил, что неудачная игра голкипера Андрея Василевского связана с не самыми уверенными действиями команды в защите. В двух первых встречах финала Восточной конференции против "Вашингтона" "Молнии" пропустили 10 шайб.

- Васи - голкипер мирового класса, и мы должны помочь ему делать сейвы, - приводит официальный сайт НХЛ слова Хедмана. - Он доказывал это на протяжении всего сезона и был нашим самым стабильным игроком. Мы должны лучше работать перед ним, для вратаря всегда сложно, когда шайба двигается с запада на восток и обратно в нашей зоне.

Следующая игра между "Вашингтоном" и "Тампой" пройдет 16 мая.