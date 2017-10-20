Виктор Хедман: "У Сергачева будет много хороших лет в НХЛ"

Защитник "Тампа-Бэй" Виктор Хедман после победы над "Коламбусом" (2:0) в матче регулярного чемпионата отметил, что в команде довольны игрой Михаила Сергачева, сделавшего в игре с "Блю Джэкетс" дубль. По мнению шведа, российский защитник способен играть на высоком уровне и в дальнейшем.

- Не вижу причин, почему бы Сергачеву не закрепиться в составе, - приводит Tampa Bay Times слова Хедмана. - Мы довольны тем, как играем сейчас, а Михаил - большая часть команды. Он способен так играть и в дальнейшем. У него будет много хороших лет в лиге, мы будем только рады за него.