Виктор Хедман: "У нас было несколько невероятных шансов, но шайба не зашла в ворота "Вашингтона"

Защитник "Тампы-Бэй" Виктор Хедман прокомментировал поражение от "Вашингтона" (0:4) в полуфинале Кубка Стэнли. Он отметил игру голкипера соперников Брэдена Холтби.

"Мы выложили на стол все, что у нас было, в первых двух периодах, - цитирует игрока официальный сайт НХЛ. - Мы имели несколько невероятных шансов, но шайба не зашла в ворота. Надо отдать должное Брэдену Холтби. Он голкипер мирового класса, который был на пике своей игры в этих двух матчах. Если бы один из наших шансов превратился в гол, это была бы другая игра. Нам просто не повезло, но и это тоже хоккей. Свои голы нужно заслужить.

"Вашингтон" выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в финал, где сыграет с "Вегасом".