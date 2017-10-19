Виктор Хедман: "Сергачев понимает, что в его карьере будут взлеты и падения"

Защитник "Тампа-Бэй" Виктор Хедман высоко оценил игру одноклубника Михаила Сергачева. По его словам, 19-летний россиянин понимает, что от него требуют на льду.

– Сергачев хорошо понимает, что в его карьере будут взлеты и падения. Есть матчи, где от тебя требуются максимально простые и надежные действия, – приводит Tampa Bay Times слова Хедмана. – В этом плане он проделал серьезную работу.

Напомним, что Сергачев выступает за "Тампу" с 2017 года. В текущем сезоне он провел в регулярном чемпионате НХЛ 7 матчей и набрал 4 (0+4) очка.