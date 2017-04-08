09:37 8 апреля | ХОККЕЙ — НХЛ

Виктор Хедман: "Пас Палата на Кучерова был из американского футбола"

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Защитник "Тампа-Бэй" Виктор Хедман отметил эффектный пас Ондржея Палата на Никиту Кучерова в матче регулярного чемпионата  НХЛ против "Монреаля" (4:2). По мнению Хедмана, передача была выполнена в стиле приема из американского футбола "хэйл-мэри".

- Они поиграли в американский футбол перед матчем, так что этот пас был из разряда "хэйл-мэри", доведенного до совершенства, - цитирует официальный сайт НХЛ Хедмана.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Solid snake

Куч лучший!)

17:38 8 апреля

SportsMan

Да, классный пас квотербэка, рывок, тачдаун! )))

11:24 8 апреля

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