Виктор Хедман – о матче с "Вашингтоном: "Два наших гола в большинстве очень важны"

Защитник "Тампа-Бэй" Виктор Хедман отметил, что для команды было важно хорошо сыграть в большинстве в третьем матче финальной серии Восточной конференции против "Вашингтона" (4:2). После этой победы "Молнии" сократили отставание в серии – 1:2.

- Мы знаем, что "Вашингтон" прекрасно реализует большинство, и очевидно, что они играли хорошо в первых двух матчах и забили важные голы, - цитирует официальный сайт НХЛ Хедмана. - Для нас очень важно, что мы смогли забить два гола в большинстве и запереть "Вашингтон" на их половине. Чтобы пройти дальше, надо продолжать играть так же.

Отметим, что Хедман в этой игре набрал 3 (1+2) очка. Следующий матч пройдет 18 мая.