Виктор Хедман: "Кучеров взволнован перед Матчем звезд НХЛ"

Защитник "Тампа-Бэй" Виктор Хедман рад, что отправится на Матч звезд НХЛ вместе с одноклубником нападающим Никитой Кучеровым. Звездный уик-энд стартует в Лос-Анджелесе с 29 января. 23-летний россиянин в текущем сезоне набрал 39 (16+23) очков в 35 встречах регулярного чемпионата, на счету Хедмана 37 (7+30) баллов в 42 играх.

– Это огромная честь для нас, – цитирует TB Times Хедмана. – Кучеров очень взволнован, и это хорошо. Всегда очень весело отправляться на такие мероприятия с товарищами по команде.