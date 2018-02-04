Виктор Хедман: "Безусловно, Василевский – самый ценный игрок "Тампа-Бэй"

Защитник "Тампа-Бэй" Виктор Хедман выразил восхищение игрой российского вратаря в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Ванкувером" (4:2). Голкипер в этой встрече совершил 31 сэйв, в том числе 15 в третьем периоде.

– Он главный боец в нашей команде. Он очень старается и на тренировках, и в играх, – цитирует официальный сайт НХЛ Хедмана. – Мы должны действовать более усердно, чтобы отблагодарить его за такую самоотдачу. Вне всяких сомнений, он наиболее ценный игрок "Тампы-Бэй" на протяжении всего сезона.

В текущем сезоне Василевский провел 43 матча в составе "Тампы" и пропустил 94 шайбы. Его коэффициент отраженных бросков равен 93 процентам.