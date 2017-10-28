Виктор Антипин: "Смогу ли я стать одним из лидеров обороны клуба НХЛ? Все реально"

Защитник "Баффало" Виктор Антипин рассказал про адаптацию в НХЛ. По словам россиянина, мешает языковой барьер.



– Первую игру провел нормально, а следующие не очень хорошо. Мне указывают на ошибки и помогают их исправить, – цитирует Антипина официальный сайт НХЛ. – Дальше должно быть лучше. Смогу ли я стать одним из лидеров обороны клуба НХЛ? Мне кажется, все реально. Все в конечном счете зависит от меня. Просто надо работать и выполнять то, что требуется. Опыт, конечно, кое-какой есть, и это помогает, но все равно игра здесь другая и ее еще нужно поймать. Привыкнуть к другой скорости, к тому, что некоторые моменты играются просто иначе на больших площадках. Это придёт. На все нужно время.



Контакт непросто найти из-за языкового барьера. Конечно, могу пообщаться с ребятами на простые темы, но пока есть что есть. Прогресс в английском чувствую, но в целом пока он оставляет желать лучшего. Клуб помогает, на арену специально приходят учителя. Да что там говорить, знал бы, что буду играть в НХЛ, учил бы английский с детства.