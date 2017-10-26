Виктор Антипин: "Непросто начинать все сначала в НХЛ, но интересно"

Защитник "Баффало" Виктор Антипин отметил, что находится в хорошем физическом состоянии. Хоккеист также добавил, что непросто начинать все сначала в НХЛ.

– Как чувствуете себя на льду в первых матчах в НХЛ?

– Хорошо. Пока не играл, продолжал тренироваться. Сейчас я в неплохой форме, в физическом плане все нормально.

– Вы говорили с партнерами на льду. Знание языка улучшается?

– Да, но мой английский все еще оставляет желать лучшего.

– Чувствуется большая разница между маленькими и большими площадками?

– Конечно, чувствуется. В некоторых моментах приходится играть совершенно по-другому. Буду привыкать, просто надо время.

– Тяжело двукратному обладателю Кубка Гагарина начинать сначала?

– Непросто, но, с другой стороны, интересно, потому что все нужно заново доказывать и работать еще больше. (Александр ЧЕХОВ)