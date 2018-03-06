Виктор Антипин: "Хочется заработать доверие тренеров и получать больше игрового времени"

Российский защитник "Баффало" Виктор Антипин после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (5:3) в интервью "СЭ" отметил, что болельщики "Сэйбрз" хорошо поддерживали свою команду. Хоккеист также добавил, что ему хочется заработать доверие тренеров и получать больше игрового времени.

– На такие матчи все время приезжает много народу из Торонто, как вам игралось в такой атмосфере?

– Чувства, что мы играем в гостях, у меня не было. Болельщики хорошо нас поддерживали.

– До конца сезона осталось не так много времени, как его можете для себя оценить?

– Однозначно сказать сложно. По ходу сезона были разные моменты – хорошие и не очень. Но мне удалось за это время получить уверенность в своих силах, понять, как все здесь устроено и как надо правильно действовать в различных игровых ситуациях. Сейчас я чувствую себя на льду комфортно. Особенно по сравнению с тем, что было в навале сезона.

– Что не удалось сделать?

– Сезон еще продолжается. Не будем пока делать выводы. Но понятно, что еще надо работать над многими вещами. Хочется заработать доверие тренеров и получать больше игрового времени.

– НХЛ оказалось такой, как вы и ожидали?

– Ничего особенно не удивило. Я знал, куда еду, и понимал, чего ждать. Ко всему оказался готов. (Александр ЧЕХОВ)