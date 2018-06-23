Видеопредставление Алексеева, выбранного "Вашингтоном" на драфте НХЛ

"Вашингтон" выбрал российского защитника Александра Алексеева под общим 31-м номером на драфте НХЛ. В прошлом сезоне 18-летний россиянин выступал в WHL за "Ред Дир Ребелз". На его счету 37 (7+30) очков в 45 матчах, а также 5 (2+3) очков в 3 встречах плей-офф.



Предлагаем вашему вниманию момент объявления Алексеева и его видеопредставление.

"Вашингтон" поддерживает российских игроков. В команде выступают Овечкин, Орлов, Кузнецов. Теперь у них будет Алексеев. Он очен хорошо владеет шайбой. Я скажу, что атакующие навыки у него развиты не так хорошо, но в обороне он очень хорош", - высказал свое мнение об Алексееве комментатор NBC Sports Network.