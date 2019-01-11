Видео: Орлов получил траму, когда проводил силовой прием в матче с "Бостоном"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ с "Бостоном"​ (4:2) после того, как получил травму в конце третьего периода после неудачного силового приема против нападающего "Брюинз".

Орлов неудачно промахнулся с силовым приемом и врезался в борт, после чего долго не мог подняться.

Отметим, что Орлов не пропускал матчи в НХЛ, начиная с сезона-2015/16.

В текущем сезоне 27-летний россиянин сыграл в 43 матче за "Вашингтон" и набрал 12 (2+10) очков.

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