Видео дня. Путь Овечкина к Кубку Стэнли

Пресс-служба "Вашингтона" опубликовала на своей странице в Твиттере видеоролик, посвященный дороге нападающего Александра Овечкина к победе в Кубке Стэнли. "Кэпиталз" вчера в финальной серии переиграл "Вегас" и впервые в истории выиграл трофей, а россиянин был признан лучшим игроком плей-офф.

Капитан. Легенда. Чемпион. Овечкин – лучший! //

Александр Великий изменился. И это сделало "Вашингтон" чемпионом //

"Овечкин радовался, как маленький ребенок"