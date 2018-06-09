02:35 | Хоккей — НХЛ

Видео дня. Путь Овечкина к Кубку Стэнли


Пресс-служба "Вашингтона" опубликовала на своей странице в Твиттере видеоролик, посвященный дороге нападающего Александра Овечкина к победе в Кубке Стэнли. "Кэпиталз" вчера в финальной серии переиграл "Вегас" и впервые в истории выиграл трофей, а россиянин был признан лучшим игроком плей-офф.

Капитан. Легенда. Чемпион. Овечкин – лучший! //
Александр Великий изменился. И это сделало "Вашингтон" чемпионом //
"Овечкин радовался, как маленький ребенок"

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