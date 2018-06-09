Видео дня. Путь Овечкина к Кубку Стэнли

Пресс-служба "Вашингтона" опубликовала на своей странице в Твиттере видеоролик, посвященный дороге нападающего Александра Овечкина к победе в Кубке Стэнли. "Кэпиталз" вчера в финальной серии переиграл "Вегас" и впервые в истории выиграл трофей, а россиянин был признан лучшим игроком плей-офф.
Капитан. Легенда. Чемпион. Овечкин – лучший! //
Александр Великий изменился. И это сделало "Вашингтон" чемпионом //
"Овечкин радовался, как маленький ребенок"
Relive Alex Ovechkin’s road to his first Conn Smythe Trophy, as he leads the #Caps to their first #StanleyCup title in franchise history. #ALLCAPS pic.twitter.com/YcWtpVlxqS– Washington Capitals (@Capitals) 8 июня 2018 г.
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