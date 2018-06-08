Видео дня. Овечкину вручили Кубок Стэнли

"Вашингтон" опубликовал на своей странице в Твиттере видео вручения игрокам Кубка Стэнли. Трофей был вручен капитану команды Александру Овечкину. "Кэпиталз" в финальной серии обыграл "Вегас" со счетом 4-1.
THE MOMENT WE'VE ALL BEEN WAITING FOR! WE GOT THE CUP! #ALLCAPS #STANLEYCUP pic.twitter.com/TEur4PnhMD– Washington Capitals (@Capitals) 8 июня 2018 г.
Список всех российских чемпионов НХЛ //
Овечкин признан MVP плей-офф //
Они сделали это! Овечкин, Кузнецов и Орлов взяли Кубок Стэнли с "Вашингтоном"
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