06:28 | Хоккей — НХЛ

Видео дня. Овечкину вручили Кубок Стэнли


"Вашингтон" опубликовал на своей странице в Твиттере видео вручения игрокам Кубка Стэнли. Трофей был вручен капитану команды Александру Овечкину. "Кэпиталз" в финальной серии обыграл "Вегас" со счетом 4-1.

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