Видео дня. Овечкину вручили Кубок Стэнли

"Вашингтон" опубликовал на своей странице в Твиттере видео вручения игрокам Кубка Стэнли. Трофей был вручен капитану команды Александру Овечкину. "Кэпиталз" в финальной серии обыграл "Вегас" со счетом 4-1.

Список всех российских чемпионов НХЛ //

Овечкин признан MVP плей-офф //

Они сделали это! Овечкин, Кузнецов и Орлов взяли Кубок Стэнли с "Вашингтоном"