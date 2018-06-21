Вице-глава НХЛ: комиссионеру лиги надо принимать решение о том, может ли Войнов играть в НХЛ

Вице-глава НХЛ Билл Дэли заявил, что защитник Вячеслав Войнов, чьи права принадлежат "Лос-Анджелесу", хочет вновь играть в НХЛ.

Напомним, в 2015 суд Калифорнии приговорил Войнова к 90-дневному заключению за домашнее насилие. После отбытия наказания он был задержан иммиграционной полицией США и снова заключен в тюрьму. Войнов согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора иммиграционного суда.

Добавим, что НХЛ еще должна дать Войнову собственное разрешение выступать за клубы лиги. Однако вице-президент лиги Билл Дэйли отмечал, что в данном случае для Вячеслава важнее разрешить все проблемы с иммиграционным департаментом США. Пока не ясно, каким будет статус контракта Войнова с "Лос-Анджелесом". На момент отъезда он, по словам его агента, был "заморожен".

Войнов выступал в НХЛ за "Лос-Анджелес" с 2011 по 2015 год. Вместе с "Кингз" он завоевал два Кубка Стэнли, после чего перешел в СКА. В клубе из Санкт-Петербурга защитник в 2017 году стал обаладателем Кубка Гагарина.



Ожидается, что в ближайшее время Войнов встретится с комиссионером лиги Гэри Бетмэном.

"Я не вправе высказывать свое мнение. Я не знаю, может ли игрок, обвиненный в домашнем насилии, играть в НХЛ. Это решение надо принимать Гэри", - заявил Дэли.