Ветераны "Филадельфии" проведут матчи в Москве, Санкт-Петербурге и Казани

Команда ветеранов "Филадельфии" в феврале проведет выставочные матчи в России, сообщает сайт НХЛ. "Летчики", во главе с Джо Уотсоном, легендой клуба 70-х годов, проведут по матчу в Казани (16 февраля), Санкт-Петербурге (18 февраля) и Москве (20 февраля).

– Я был в Санкт-Петербурге, но никогда не играл в Москве, – цитирует сайт НХЛ Уотсона. – Мы действительно взволнованы перед игрой на Красной площади. Там на нас будут смотреть пять тысяч болельщиков. Такая возможность выпадает теперь раз в жизни. Наши ребята рады, что отправляются в такое турне, и это хорошо.

Промоутер сказал, что "Филадельфия" довольно популярна в России и нас хотят там видеть. Все из-за нашей истории. Не думаю, что в России теперь много игроков из 70-х годов, я даже не знаю, с кем мы сыграем. Думаю, с бывшими игроками НХЛ.