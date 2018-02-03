Веси должен заменить Бучневича в первом звене "Рейнджерс"

Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо собирается чаще использовать в составе форварда Джимми Веси, который должен заменить травмированного Павла Бучневича. Накануне стало известно, что российский легионер получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто".

– В первую очередь я подумал о Джимми Веси. Именно он может занять место Бучневича и играть в звене с Нэшем и Зибанежадом, – цитирует официальный сайт НХЛ Виньо. – Джимми все время просит чаще выпускать его на лед. Теперь у него есть возможность показать себя.