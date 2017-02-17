Верметт за удар арбитра клюшкой дисквалифицирован 10 матчей

Нападающий "Анахайма" Антуан Верметт был автоматически дисквалифицирован на 10 матчей с удержанием зарплаты в соответствии с пунктом правил НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. 34-летний канадец был удален в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты" за удар клюшкой арбитра Шандора Алфонсо. Хоккеист на 13-й минуте третьего периода нанес удар по ноге судьи после проигрыша на вбрасывании.

По условиям коллективного трудового договора и исходя из расчета его годовой зарплаты, Верметт потеряет 97 222 доллара. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.