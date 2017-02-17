Верметт за удар арбитра клюшкой дисквалифицирован 10 матчей

Нападающий "Анахайма" Антуан Верметт был автоматически дисквалифицирован на 10 матчей с удержанием зарплаты в соответствии с пунктом правил НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. 34-летний канадец был удален в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты" за удар клюшкой арбитра Шандора Алфонсо. Хоккеист на 13-й минуте третьего периода нанес удар по ноге судьи после проигрыша на вбрасывании.
По условиям коллективного трудового договора и исходя из расчета его годовой зарплаты, Верметт потеряет 97 222 доллара. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/ducks-vermette-suspended-10-games/c-286840830
Sправедливый
Марио66, "Закон суров, но это закон" (с)... Конечно, перегиб, но тем не менее, всё согласно правил. А колхоз там, где закон не чтят.
09:11
Марио66
Ога, за удар (лёгенький зацеп) судьи дисквалифицировали на десять игр и удержали почти 100 штук в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ, которая могла была понадобиться Спёрджену, обидчик которого получил лишь шесть. Колхоз.
08:38