Верметт не планирует завершать карьеру и имеет несколько предложений

Нападающий Антуан Верметт не планирует завершать карьеру в 35 лет, сообщает инсайдер TVA Sports Рено Лавуа. Хоккеист имеет несколько предложений о контракте, однако названия команд на данный момент не сообщаются.

В минувшем сезоне он играл за "Анахайм" и набрал 16 (8+8) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также провел две встречи в плей-офф. По контракту с "Утками" он заработал 1,75 миллиона долларов за сезон. Верметт выступает в лиге с 2003 года, за это время он набрал 515 (228+287) очков в 1046 играх.