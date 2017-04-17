Веренски выбыл до конца сезона после того как шайба попала ему в лицо (18+)

Защитник "Коламбуса" Зак Веренски выбыл до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба. У него диагностирован перелом лицевой кости.

19-летний защитник получил травму в матче первого раунда Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (4:5 ОТ). Игроку прилетела шайба в лицо, из-за чего его правый глаз заплыл, а врачам пришлось накладывать швы.

Веренски сильно разбили лицо в матче с "Питтсбургом" (18+)