20:59 | ХОККЕЙ — НХЛ

Веренски выбыл до конца сезона после того как шайба попала ему в лицо (18+)

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Защитник "Коламбуса" Зак Веренски выбыл до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба. У него диагностирован перелом лицевой кости.

19-летний защитник получил травму в матче первого раунда Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (4:5 ОТ). Игроку прилетела шайба в лицо, из-за чего его правый глаз заплыл, а врачам пришлось накладывать швы.

Веренски сильно разбили лицо в матче с "Питтсбургом" (18+)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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кубань чемпион

А он потом еще период отыграл. Мужик. Заку выздоровления и удачи.

21:06

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