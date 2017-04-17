Веренски сильно разбили лицо в матче с "Питтсбургом" (18+)

19-летний защитник "Коламбуса" Зак Веренски получил травму в матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (4:5 ОТ). Игроку прилетела шайба в лицо, из-за чего его правый глаз заплыл, а врачам пришлось накладывать швы.
Он смог вернуться на лед в третьем периоде, но в овертайме так и не появился.
После матча он опубликовал в своем твиттере селфи с подписью "хоккей в плей-офф".
Playoff hockey... pic.twitter.com/4GNoLYVECu– Zach Werenski (@ZachWerenski) 17 апреля 2017 г.
Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла, похвалив мужество игрока, сказал: "Яйца размером со здание. Его поступок совсем не удивил меня".