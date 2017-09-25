Веннберг - про игру в звене с Панариным: "Постепенно все станет великолепно"

Нападающий "Коламбуса" Александр Веннберг после поражения от "Нэшвилла" (3:5) в предсезонном матче НХЛ оценил игру в звене с Кэмом Аткинсоном и россиянином Артемием Панариным.

– Это была первая игра. Все было довольно неплохо, – цитирует веннберга официальный сайт НХЛ. – Мы смогли почувствовать друг друга. Мне кажется, нам понравилось. Набрали несколько очков. Когда играешь вместе, надо чувствовать, что думают партнеры. Мы как бы читаем друг друга. Однако нужно больше игр и больше общения. Думаю, потепенно все станет просто великолепно.