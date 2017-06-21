Велика вероятность, что Гусев станет одноклубником Шипачева в "Вегасе"

Как стало известно "СЭ", "Вегас" действительно планирует получить от "Тампа-Бэй" права на нападающего СКА Никиту Гусева в результате драфта расширения. Вероятность того, что так и произойдет, очень велика.

Напомним, что "Голден Найтс" уже заключили контракт с Вадимом Шипачевым и претендуют на Евгения Дадонова, с которыми Гусев играл в одном звене на протяжении последних двух сезонов.

Однако 24-летний Гусев не планирует перебираться в НХЛ на данном этапе карьеры. В прошедшем сезоне на счету Гусева 71 (24+47) очко в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+33" и 23 (7+16) очка в 18 играх плей-офф при "+2". Также он завоевал бронзу чемпионата мира со сборной России, отметившись 14 (7+7) результативными баллами в 10 матчах. Гусев стал лучшим снайпером турнира наряду с Никитой Кучеровым и Вильямом Нюландером. (Игорь ЕРОНКО)

"Тампа" и "Вегас" обсуждают передачу прав на Никиту Гусева