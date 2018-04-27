Бывший вратарь сборной Финляндии Петри Веханен объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет. Ранее он защищал цвета ряда клубов, включая "Нефтехимик", "Ак Барс" и "Лев". В 2010 году голкипер выиграл с казанцами Кубок Гагарина, в 2014-м со "Львом" дошел до финала, а в составе сборной Финляндии выиграл чемпионат мира-2011. С 2014 года Веханен играл в немецком "Айсбэрен".

"Все началось в середине 80-х, и в какой-то момент мое хобби стало моей профессией. Сейчас пришло время перевернуть страницу. Спасибо моим родителям, моей семье и всем командам, за которые мне довелось играть", - написал Веханен, добавив слово "спасибо" на языках стран, в которых он ранее играл, включая русский.