"Вегас" забросил 9 шайб "Ванкуверу", одержав первую победу в своей истории

"Вегас" обыграл "Ванкувер" в предсезонном матче НХЛ - 9:4. Наиболее весомый вклад в победу новичка лиги сделали нападающие Тайлер Вонг, набравший 4 (3+1) очка, и Томас Носек, на счету которого 3 (1+2) очка.

Форвард "Вегаса" Вадим Шипачев в этой игре участия не принимал. В составе "Кэнакс" на площадку выходил Николай Голдобин, который провел на льду 13 минут 27 секунд и завершил встречу с показателем "-2".

Отметим, что это первая победа в пока что короткой истории "Вегаса".

НХЛ

Предсезонный матч

"Ванкувер" - "Вегас" - 4:9 (2:4, 0:1, 2:4)