"Вегас" заберет у "Айлендерс" Грабовского и получит выбор в первом раунде драфта-2017

Нападающий "Айлендерс" Михаил Грабовский может продолжить карьеру в "Вегасе", сообщает TSN. Клуб договорился с новичком лиги, что на драфте расширения будет выбран 33-летний игрок.

Отмечается, что за это "Айлендерс" отдаст свой выбор в первом раунде драфта-2017. Белорусский форвард пропустил прошлый сезон из-за сотрясения мозга. В сезоне-2015/16 Грабовский сыграл в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ и записал на свой счет 25 (9+16) очков. Грабовский играет в лиге с 2006 года и выступал за такие клубы, как "Монреаль", "Торонто" и "Вашингтон". Всего на его счету 296 (125+171) очков в 534 встречах.