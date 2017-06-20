"Вегас" заберет у "Айлендерс" Грабовского и получит выбор в первом раунде драфта-2017

Нападающий "Айлендерс" Михаил Грабовский может продолжить карьеру в "Вегасе", сообщает TSN. Клуб договорился с новичком лиги, что на драфте расширения будет выбран 33-летний игрок.
Отмечается, что за это "Айлендерс" отдаст свой выбор в первом раунде драфта-2017. Белорусский форвард пропустил прошлый сезон из-за сотрясения мозга. В сезоне-2015/16 Грабовский сыграл в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ и записал на свой счет 25 (9+16) очков. Грабовский играет в лиге с 2006 года и выступал за такие клубы, как "Монреаль", "Торонто" и "Вашингтон". Всего на его счету 296 (125+171) очков в 534 встречах.
- Вашингтон Кэпиталз
- Торонто Мэйпл Ливз
- Нью-Йорк Айлендерс
- Монреаль Канадиенс
- Михаил Грабовский
- Вегас Голден Найтс
DRW
В двух словах: Айлендерс хотят освободить $5млн. под потолком. :)))
18:17
bezik
Не так и мало. Если сможет играть, будет полезен. Если нет - поможет до пола дотянуть, а самого в список LTIR запихнут. Всего год. Хотя, на мой взгляд, лучше бы Сизикаса брали
16:58