"Вегас" взял Жукова, "Нью-Джерси" - Попугаева на драфте НХЛ-2017

17-летний российский вратарь Максим Жуков, выступавший за "Грин Бэй Гэмблерс" в USHL, выбран "Вегасом" в четвертом раунде под 96-м общим номером на драфте НХЛ-2017. Под 98-м номером "Нью-Джерси" взял 18-летнего нападающего Никиту Попугаева, который в прошедшем сезоне выступал в WHL.

Жуков в прошедшем сезоне провел 31 матч, его процент отраженных бросков составил 91,3, а коэффициент надежности 2,25. В составе сборной России он стал бронзовым призёром ЮЧМ-2017.

Попугаев за "Муз Джо" и "Принс Джордж" набра 69 (29+40) очков в 71 матче.