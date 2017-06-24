"Вегас" взял Коди Глэсса в первом раунде драфта НХЛ-2017

В Чикаго продолжается драфт НХЛ-2017. Под общим первым номером "Нью-Джерси" взял швейцарского форварда Нико Хишира. Второй номер драфта – канадец Нолан Патрик, третьим номером стал финн Миро Хейсканен.

Полностью первая десятка выглядит следующим образом:

1. "Нью-Джерси" – Нико Хишир (Швейцария)

2. "Филадельфия" – Нолан Патрик (Канада)

3. "Даллас" – Миро Хейсканен (Финляндия)

4. "Колорадо" – Кейл Макар (Канада)

5. "Ванкувер" – Элиас Петтерссон (Швеция)

6. "Вегас" – Коди Глэсс (Канада)

7. "Рейнждерс" (от "Аризоны") – Лиас Андерссон (Швеция)

8. "Баффало" – Кейси Миттлстадт (США)

9. "Детройт" – Майкл Расмуссен (Канада)

10. "Флорида" – Оуэн Типпетт (Канада)