"Вегас" взял Коди Глэсса в первом раунде драфта НХЛ-2017

В Чикаго продолжается драфт НХЛ-2017. Под общим первым номером "Нью-Джерси" взял швейцарского форварда Нико Хишира. Второй номер драфта – канадец Нолан Патрик, третьим номером стал финн Миро Хейсканен.
Полностью первая десятка выглядит следующим образом:
1. "Нью-Джерси" – Нико Хишир (Швейцария)
2. "Филадельфия" – Нолан Патрик (Канада)
3. "Даллас" – Миро Хейсканен (Финляндия)
4. "Колорадо" – Кейл Макар (Канада)
5. "Ванкувер" – Элиас Петтерссон (Швеция)
6. "Вегас" – Коди Глэсс (Канада)
7. "Рейнждерс" (от "Аризоны") – Лиас Андерссон (Швеция)
8. "Баффало" – Кейси Миттлстадт (США)
9. "Детройт" – Майкл Расмуссен (Канада)
10. "Флорида" – Оуэн Типпетт (Канада)