"Вегас" взял Емелина на драфте расширения

"Вегас" на драфте расширения в Лас-Вегасе взял защитника "Монреаля" Алексея Емелина. 31-летний игрок обороны единственный россинин, вошедший в новую команду по драфту расширения.

Ранее стало известно, что "Монреаль" на стал защищать Емелина от драфта. Сам игрок заявил, что хотел бы остаться в "Канадиенс", но от него ничего не зависит.

Клуб из Лас-Вегаса, который дебютирует в НХЛ, выбрал по одному игроку в каждой из 30 команд лиги. Остальные команды лиги могли "защитить" от драфта по семь нападающих, трех защитников и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря.

Напомним, что недавно российский нападающий Вадим Шипачев подписал двухлетний договор с "Вегасом".