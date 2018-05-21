"Вегас" вышел в финал Кубка Стэнли

"Вегас" обыграл "Виннипег" в пятом матче финала Западной конференции НХЛ - 2:1. Победная шайба на счету нападающего Райана Ривза.

Клуб из Лас-Вегаса выиграл серию - 4-1. В финале Кубка Стэнли "Голден Найтс" встретится с победителем пары "Тампа" - "Вашингтон" (3-2).

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Пятый матч

"Виннипег" - "Вегас" - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Так - 6 (Карпентер), 5:11 - 0:1. Моррисси - 1 (Литтл), 17:14 - 1:1. Ривз - 1 (Сбиса, Носек), 33:21 - 1:2.

Вратари: Хеллебайк (58:36) - Флери.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 32 (13+11+8) - 32 (8+15+9).

Наши: Куликов (9:28/1/-1) - -.

20 мая. Виннипег. Bell MTS Place.