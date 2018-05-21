"Вегас" вышел в финал Кубка Стэнли

"Вегас" обыграл "Виннипег" в пятом матче финала Западной конференции НХЛ - 2:1. Победная шайба на счету нападающего Райана Ривза.
Клуб из Лас-Вегаса выиграл серию - 4-1. В финале Кубка Стэнли "Голден Найтс" встретится с победителем пары "Тампа" - "Вашингтон" (3-2).
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Пятый матч
"Виннипег" - "Вегас" - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Так - 6 (Карпентер), 5:11 - 0:1. Моррисси - 1 (Литтл), 17:14 - 1:1. Ривз - 1 (Сбиса, Носек), 33:21 - 1:2.
Вратари: Хеллебайк (58:36) - Флери.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 32 (13+11+8) - 32 (8+15+9).
Наши: Куликов (9:28/1/-1) - -.
20 мая. Виннипег. Bell MTS Place.
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shpasic
а где тот эксперд, который говорил, что Вегас не пройдёт Сан-Хосе, т.к. в Шаркс много матёрых дядек, голодных до Кубка?
01:20
maks55555
емен Если Вегас так провел все матчи как последний период с Виннипегом, то в ворота можно ставить кого угодно .------Нет, так они не проводили все матче, в этой игре похоже Виннипег уже сдулся и не знал, что делать, а до этого, что в этой серии, что в прошлых Флери стоял на голове, можно так сказать, делал невероятные сейвы иногда, плюс фортуна ему явно благоволит пока.
01:13
Сочный Сухарь
Граф, я во многом с тобой согласен. И взгляды твои разделяю зачастую. Но какая дискредитация? О чем ты? Так бывает. Это же не значит, что мир перевернулся.
01:10
За Арсеналий с децтва!))
Лично для меня Флэри всегда был в топ-5, а то и в топ-3 вратарей мира уже на протяжении 10 лет!) Не понимаю для кого он недооценен. Вратарь сборной Канады по определению один из лучших в мире!) И уж безусловно он всегда был сильнее Мюррея.)
01:09
емен
Если Вегас так провел все матчи как последний период с Виннипегом, то в ворота можно ставить кого угодно .
01:09
maks55555
Вегас!!! Опять они выиграли, Виннипег, не смог организовать даже финального штурма, как было в матчах Вашингтона с Тампой, Вегас прошел по Западу, как ураган, почти не встретив сопротивления в своих сериях, 12-3, их счет матчей перед финалом. Кто сейчас вспоминает о том, как Бафлин, раскидывал сразу двоих хоккеистов соперника, на ранней стадии плей-офф, в этом матче он смог спасти свою команду от гола в пустые ворота, встав в них и поймав шайбу, когда Виннипег снял вратаря, но было уже поздно. Они не знали, как пробивать Флери, здесь все решилось в прошлых играх и похоже игроки Виннипега были придавлены прошлыми неудачами, поэтому и выглядели достаточно беззубо в этом матче, плюс обороняется Вегас очень даже умело. В общем, в финале Вегас должен представлять из себя очень серьезного соперника для финалиста от Востока, которым быстрее всего должна стать Тампа, чтобы в финале мы увидели последнее интересное вратарское противостояние сезона: Флери - Василевский. Если финалистом окажется Вашингтон, то кажется, что Холтби проиграет серию против Флери.
01:08
За Арсеналий с децтва!))
А я ни над кем и не смеялся.)) Это этот умник выполз и предложил мне поучить матчасть.)) Вот пусть теперь и учит, салага.))
01:07
емен
Арсеналий ты такой же горе - зксперт, вспомни свои прогнозы.
01:04
Сочный Сухарь
Но, кстати мне так показалось, что Джетс очень похожи на Кэпс. Слишком прямолинейные, хотя очень мощные и жесткие. Но Рыцари!!! Просто загляденье! МАФ, воообщееееее - ПРЕДАТОР!!!
01:04
Монте-Кристо (Мститель) .
ЛОЛ !!! Это плевок не только в рожи всех "знатоков" и "экспертов", но и в лицо НХЛ, Команда-лузер, составленная из лузеров только прошлым летом, вышла в финал кубка Стэнли. Если она там победит, то это будет серьезный удар по репутации НХЛ, по клубам, которые брали кубок в последние годы, по звездам, играющим в других командах лиги. Вызовет отток зрителей с трибун. Ведь победа Вегаса значительно обесценит победу в кубке Стэнли и саму НХЛ. Зрители поймут, что тут что-то не так, что их дурачили. Ждем-с...
01:04
емен
Не люблю я такие команды как Вегас и сами не играют и другим не дают , одна борьба. У Вегаса кто тренер не Моуриньо случайно, чувствуется его рука.
01:03
redgy
Еще и отдохнут перед финалом... Все идет к чемпионству Вегаса в первый же год.. Жесть)
01:02
Adios Amigos R...
Свину ростовскому - соболезнования. Но уже в следующем году пухи будут контендерами, адназначна:156%
01:01
емен
Посмотрел третий период , у Виннипега и моментов то не было, не дает Вегас сопернику играть . Пресный хоккей.
01:00
Сочный Сухарь
Вот это Вегас!!! Вот это черти! В хорошем смысле. Какие же красавцы. Эх, теперь бы еще и Саня со своей бандой сделали-бы тоже самое.... Я был бы рад.
00:59
За Арсеналий с децтва!))
Красавчики!)) А после первого матча горе-иксперды говорили про слабость пасифика и 4-0 4-1 в пользу Виннипухов!)) Особенно дуремар из Ростова усердствовал, возомнивший себя мегазнатоком хоккея.)) Ты ноль без палочки, а не знаток!))
00:59
Adios Amigos R...
Вот и конец моему брекету...Ну да ладно...) Не это главное...) Мы, товарищи, присутствуем при историческом факте - машины среднекитайской сборки - Чери, Лифаны, Джили и т.д. уделывают БМВ, Лексусы и Мерседесы...Общепит рулит, кароч, аллилуйя...)) 3.Ы. Кино точно будут снимать - ибо усё сходится один в один...%))
00:57
Don Alberto
Вегас - красавцы, ждём Вашингтон в финале!!!
00:56