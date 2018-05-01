"Вегас" вырвал победу у "Сан-Хосе" и вышел вперед в серии

В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Вегас" в овертайме обыграл "Сан-Хосе" со счетом 4:3. Это позволило "Вегасу" выйти вперед в серии – 2-1.
НХЛ
1/4 финала
"Сан-Хосе" – "Вегас" – 3:4 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 0:1)
Голы: Майер – 2 (бол., Тирни, Бедкер), 26:59 – 1:0. Миллер – 2 (бол., Нил, Перрон), 29:40 – 1:1. Маршессо – 2 (бол., Так, Смит), 33:09 – 1:2. Смит – 1 (Карлссон, Маршессо), 34:26 – 1:3. Кейн – 4 (Бернс, Демело), 47:49 – 2:3. Хертл – 4 (Браун, Лабанк), 58:03 – 3:3. Карлссон – 4 (Нил, Маршессо), 68:17 – 3:4.
Вратари: Джонс – Флери.
Штраф: 12 – 8.
Броски: 42 (16+16+7+3) – 33 (10+8+12+3).
Счет в серии: 1-2 (0:7, 4:3 ОТ).
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Жора_Фридман
Vasiliy_Krivets : Утки мощные сбалансированные, работа в большинстве залюбуешся//какие утки??? утки в отпуске давно. акулочки жеж
09:33
Vasiliy_Krivets
Утки мощные сбалансированные, работа в большинстве залюбуешся. Вегас угловатые, неуклюжие, но более жадные до победы. Болею за Вегас, шайбе в овертайме радовался как мальчишка.
09:00
жек
Что и следовало ожидать, как я и говорил. Акулы могут зацепить одну игру- не больше!
08:57
За Арсеналий с децтва!))
Сказка продолжается.))
08:33