"Вегас" вырвал победу у "Сан-Хосе" и вышел вперед в серии

В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Вегас" в овертайме обыграл "Сан-Хосе" со счетом 4:3. Это позволило "Вегасу" выйти вперед в серии – 2-1.

НХЛ

1/4 финала

"Сан-Хосе" – "Вегас" – 3:4 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 0:1)

Голы: Майер – 2 (бол., Тирни, Бедкер), 26:59 – 1:0. Миллер – 2 (бол., Нил, Перрон), 29:40 – 1:1. Маршессо – 2 (бол., Так, Смит), 33:09 – 1:2. Смит – 1 (Карлссон, Маршессо), 34:26 – 1:3. Кейн – 4 (Бернс, Демело), 47:49 – 2:3. Хертл – 4 (Браун, Лабанк), 58:03 – 3:3. Карлссон – 4 (Нил, Маршессо), 68:17 – 3:4.

Вратари: Джонс – Флери.

Штраф: 12 – 8.

Броски: 42 (16+16+7+3) – 33 (10+8+12+3).

Счет в серии: 1-2 (0:7, 4:3 ОТ).