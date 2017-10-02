"Вегас" выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе

"Вегас" выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим в результате стрельбы в Лас-Вегасе. В воскресенье вечером по местному времени 64-летний Стивен Пэддок расстрелял толпу с балкона своего гостиничного номера во время музыкального фестиваля. На данный момент известно о 58 погибших и более 500 пострадавших.

"Мы выражаем соболезнования семьям жертв и всем пострадавшим от трагических событий в Лас-Вегасе, наши мысли и молитвы с вами. Мы благодарим сотрудников полиции и медицинских служб за их мужество, которое они проявили в невообразимых обстоятельствах. Мы присоединяемся к трауру в нашем городе и предлагаем полную поддержку людям в Лас-Вегасе", - говорится в заявлении клуба.