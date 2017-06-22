"Вегас" выменял права на Гусева у "Тампы"

"Вегас" в результате драфта расширения забрал у "Тампы" защитника Джейсона Гаррисона. Поскольку изначально "Голден Найтс" были нацелены на другого игрока, для того чтобы они забрали именно Гаррисона, получили от "Молний" компенсацию: права на нападающего СКА Никиту Гусева, а также выборы во втором раунде драфта-2017 и четвертом раунде драфта-2018.

Отметим, что контракт Гусева со СКА заканчивается в 2018 году. И он намерен увеличить срок соглашения до двух лет на новых условиях, предварительно расторгнув прежнее.