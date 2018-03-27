"Вегас" выиграл у "Колорадо", Варламов сделал 26 сэйвов

"Вегас" на своем льду выиграл у "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). "Голден Найтс" удалось одержаь победу после двух подряд поражений.
Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" - "Колорадо" - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы: Так - 14 (бол., Карлссон, Маршессо), 24:14 - 1:0. Джонсон - 9 (Комо, Нието), 33:41 - 1:1. Маршессо - 25 (бол., Теодор, Карлссон), 34:16 - 2:1. Теодор - 5 (Хаула, Нил), 41:31 - 3:1. Карлссон - 40 (п.в., Маршессо), 59:44 - 4:1.
Вратари: Флери - ВАРЛАМОВ (57:17 - 59:44).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 30 (6+9+15) - 29 (13+12+4).
Наши: - - Задоров 19:41/2/-1).
27 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.
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maxcds
Уж насколько не нравится мне Варламов, но сегодня если б не он, то было 7-8 пропущено. Забавно было смотреть как вегас возил калараду в их зоне при игре 5 на 6 и не мог забить в пустые)
08:38
gibson
Мне интересно, что будет если Нью-Джерси и Колорадо не попадут в плей-офф? А такой вариант ведь вполне реален. Кому отдадут Харта? Хм, Овечкину?:-) Колорадо улетело без шансов Вегасу, в третьем периоде их просто отодрали. Команда в последних трех матчах забила по одному голу, при этом пропустила 12. Я бы сказал, что жуки перестали быть фаворитами в борьбе за путевку в плей-офф. Сен-Луис выглядит куда предпочтительней.
07:49