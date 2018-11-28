"Вегас" выиграл четвертый матч кряду, забросив 8 шайб "Чикаго"

"Вегас" на выезде обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Голден Найтс" одержал четвертую победу кряду.
Российский нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" - "Вегас" - 3:8 (0:3, 2:3, 1:2)
Голы: Карр - 1 (Носек, Карпентер), 2:10 - 0:1. Так - 8, 12:14 - 0:2. Икин - 9 (Пачоретти, Так), 16:14 - 0:3. Форслинг - 1 (Саад, Тэйвз), 20:29 - 1:3. Карлссон - 7 (бол., Теодор, Икин), 26:27 - 1:4. Стром - 4 (Кейн, Дебринкэт), 31:16 - 2:4. Ривз - 5 (Энгелланд), 33:16 - 2:5. Теодор - 3 (Энгелланд, Носек), 39:54 - 2:6. Теодор - 4 (Карпентер, Шмидт), 45:48 - 2:7. Икин - 10 (Энгелланд, Пачоретти), 49:52 - 2:8. Густафссон - 4 (Стром), 55:15 - 3:8.
Вратари: Кроуфорд (Уорд, 40:00) - Флери.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 24 (11+9+4) - 43 (9+21+13).
Наши: Анисимов (13.16/1/0) - -.
28 ноября. Чикаго. United Center.