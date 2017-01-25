"Вегас" выберет главного тренера до конца сезона в НХЛ

Новичок НХЛ "Вегас Голден Найтс" продолжает работу над поиском главного тренера для команды, сообщает Las Vegas Review-Journal. Среди кандидатов называется Жерар Галлант, которого в ноябре уволила "Флорида". Однако команде придется побороться за специалиста с "Айлендерс", который намерен пригласить Галланта в тренерский штаб.

Имя главного тренера руководство клуба назовет в конце сезона, а не весной, как планировалось раньше. В конце ноября состоялась презентация "Голден Найтс" в качестве новой команды НХЛ, которая начнет свое выступление в лиге со следующего сезона. За участие в НХЛ клуб заплатил 500 миллионов евро.