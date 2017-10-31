"Вегас" впервые проиграл, лишился третьего вратаря и пропустил от Кулемина

"Айлендерс" на своем льду обыграл "Вегас" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что "Голден Найтс" потерпели первое поражение в этом сезоне.

Провальный третий период во многом связан и с дебютом голкипера Максима Легаси – 24-летний вратарь заменил Оскара Данска, который получил травму во втором периоде. Отметим, что Данск стал третьим вратарем "Вегаса", который выбыл из строя из-за повреждения.

Два очка (1+1) в этой встрече набрал нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин. Для россиянина этот гол стал первым в этом сезоне – 10 игр и 3 (1+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Вегас" – 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)