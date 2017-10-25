"Вегас" вновь отправил Шипачева в АХЛ

Официальный сайт АХЛ сообщает, что "Вегас" вновь отправил в фарм-клуб нападающего Вадима Шипачева.

30-летний форвард в этом сезоне провел всего три матча за "Голден Найтс", в которых забросил одну шайбу при показателе полезности "+3".

Напомним, что в начале сезона россиянину не нашлось места в составе "Вегаса" из-за того, что клуб не смог совершить хотя бы один обмен игрока на драфт-пики. Игрок не выступал ранее в НХЛ, поэтому "Голден Найтс" смог отдать его в "Чикаго Вулвз" без процедуры драфта отказов.