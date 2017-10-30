"Вегас" вернул Теодора из фарм-клуба

Защитник Ши Теодор вернулся в основной состав "Вегаса", информирует пресс-служба "Голден Найтс". До этого 22-летний канадец выступал в АХЛ за "Чикаго Вулвс". В восьми матчах Теодор набрал 11 (5+6) очков.

Предполагается, что защитник примет участие во встрече регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс".

В обратном направлении через драфт отказов отправился Гриффин Райнхарт. Защитник не провел ни одной игры за "Вегас" в регулярке.

Напомним, что ранее НХЛ дисквалифицировала российского нападающего "Голден Найтс" Вадима Шипачева, который отказался выступать за фарк-клуб "Чикаго Вулвс".

Шипачев дисквалифицирован НХЛ. Кто виноват?