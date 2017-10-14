"Вегас" вернул Шипачева из АХЛ

Российский нападающий Вадим Шипачев вызван обратно в "Вегас" из фарм-клуба АХЛ "Чикаго Вулвз", информирует пресс-служба лиги. Форвард не провел в этом сезоне ни одного официального матча.

30-летнему россиянину не нашлось места в составе "Вегаса" из-за того, что клуб не смог совершить хотя бы один обмен игрока на драфт-пики. Шипачев не выступал ранее в НХЛ, поэтому "Голден Найтс" смог отдать его в "Чикаго Вулвз" без процедуры драфта отказов.

Шипачев провел только четыре предсезонных матча, в которых сделал одну результативную передачу. Он подписал контракт с "Вегасом" весной, став вторым игроком в истории клуба. Ранее форвард выступал в СКА.

Нашли "крайнего". Почему Шипачев до сих пор в АХЛ?//

Шипачев не сыграл за фарм-клуб "Вегаса"