06:39 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" - "Вашингтон": Овечкин схватился за лицо после суперсэйва Холтби


Во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ "Вашингтон" на выезде победил "Вегас" 3:2. Таким образом, после двух матчей счет в серии ничейный – 1-1.

В концовке матча голкипер "Кэпиталз" Брэйден Холтби отразил бросок Алекса Така. Официальный аккаунт "Вашингтона" в Твиттере назвал этот сэйв лучшим в текущем сезоне. Форвард команды Александр Овечкин схватился за лицо, когда увидел, как Холтби клюшкой преградил путь шайбе к воротам. 

 

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