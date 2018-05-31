"Вегас" - "Вашингтон": Овечкин схватился за лицо после суперсэйва Холтби

Во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ "Вашингтон" на выезде победил "Вегас" 3:2. Таким образом, после двух матчей счет в серии ничейный – 1-1.

В концовке матча голкипер "Кэпиталз" Брэйден Холтби отразил бросок Алекса Така. Официальный аккаунт "Вашингтона" в Твиттере назвал этот сэйв лучшим в текущем сезоне. Форвард команды Александр Овечкин схватился за лицо, когда увидел, как Холтби клюшкой преградил путь шайбе к воротам.