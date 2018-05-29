"Вегас" - "Вашингтон". Носек признан первой звездой матча

Нападающий "Вегаса" Томаш Носек признан первой звездой 1-го матча финальной серии Кубка Стэнли против "Вашингтона" (6:4). 25-летний чех отметился двумя заброшенными шайбами, в том числе победной.

Второй и третьей звездами встречи признаны защитники "Голден Найтс" Ши Теодор и Дерик Энгелланд соответственно. У первого одна голевая передача, у второго – две.

"Вегас" – "Вашингтон". "Голден Найтс" забросил в пустые ворота //

"Вегас" – "Вашингтон". Носек забросил пятую шайбу в ворота "Кэпиталз"