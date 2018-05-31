06:16 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" - "Вашингтон": невероятный сэйв Холтби за 2 минуты до конца матча. Видео

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Голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби в конце второго матча финала Кубка Стэнли с "Вегасом" спас свою команду от неминуемого гола.

При счете 3:2 в пользу "Кэпиталз" вратарь отразил бросок Алекса Тука в незащищенный угол. Всего Холтби отразил 37 бросков из 39.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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icezellion

И морда кирпичом в конце. Мол все нормально парни, но больше так не подставляйте.

06:56

spetrov

Подражая Жванецкому, за этот сейв надо поцеловать Холтби ввввв... вот такая приключилась.

06:29

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