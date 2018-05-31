"Вегас" - "Вашингтон": невероятный сэйв Холтби за 2 минуты до конца матча. Видео

Голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби в конце второго матча финала Кубка Стэнли с "Вегасом" спас свою команду от неминуемого гола.

При счете 3:2 в пользу "Кэпиталз" вратарь отразил бросок Алекса Тука в незащищенный угол. Всего Холтби отразил 37 бросков из 39.