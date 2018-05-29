03:42 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" - "Вашингтон". "Голден Найтс" открыл счет в первом матче финальной серии

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"Вегас" вышел вперед в 1-м матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Автором первого гола в финальной серии стал защитник Колин Миллер​, реализовавший большинство. Теперь на его счету 4 (3+1) очка в плей-офф НХЛ.

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КОММЕНТАРИИ (61)
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$n10nep$

Все по делу. Вегас активнее начал.

04:34

$n10nep$

MAPKJIAP да пока сумбурный хоккей, команды играют на стартовом адреналине и присматриваются друг к другу одновременно, слишком разный хоккей был у обеих команд до этого... Идет поиск слабых мест 04:20 ========================= Вот с этим соглашусь пожалуй.

04:25

adehduard

весёленькая игра.однако вашикам надо действовать пожестче.как-то мягкотело они смотрятся

04:25

Басист

Easycure === А вот пас Оши случайный, соглашусь. Вряд ли он осознанно "буллит Кучерова" исполнил для передачи) Но гол сделал он, тем не менее - Флери именно на него реагировал и угол Бэксу открыл.

04:25

MAPKJIAP

Интересно... Вегас весь период занимался активной обороной, но в случае с голом Бэкса стояли как вкопанные

04:24

$n10nep$

HarryAngel Кузя с Овечкиным много косячат в чужой зоне. Кузнецов шайбу передерживает при выходах в лишнего. 04:16 =============================== Что-то я такого вообще не помню. Когда это Вашингтон выходил в лишнего?

04:24

$n10nep$

Басист $n10nep$ === Просил Кузю подтянуть вбрасывания?))) Два из двух в первой смене. Интересно, что по матчу в целом будет. 04:20 ===================== Да, я тоже заметил. Думаю это стечение обстоятельств пока. Вряд ли Кузя перед финалом тренил вбрасывания))

04:23

splash174

По первому периоду все очень даже привлекательно, Кузя должен добавить, смотрим дальше.

04:23

fifa_guru

Смотрел до 12 минуты. так себе хоккей что-то или я не проснулся ) приехал на работу и уже 2-2 )))

04:23

Басист

Easycure === По трансляции - чистая клюшка, и близко не конек. После матча подробно глянем

04:22

MAPKJIAP

да пока сумбурный хоккей, команды играют на стартовом адреналине и присматриваются друг к другу одновременно, слишком разный хоккей был у обеих команд до этого... Идет поиск слабых мест

04:20

Басист

$n10nep$ === Просил Кузю подтянуть вбрасывания?))) Два из двух в первой смене. Интересно, что по матчу в целом будет.

04:20

Neil

Кузе видимо больше всего этот перерыв не на пользу, одеревенел.

04:18

Easycure

Да был там конек Миллера. Я точно проснулся и на паре повторов видно было).

04:18

serjio_1704

Ови просто опять не забил)))

04:16

HarryAngel

Кузя с Овечкиным много косячат в чужой зоне. Кузнецов шайбу передерживает при выходах в лишнего.

04:16

$n10nep$

Да, первый гол там чистый дефлектед от Конноли.

04:16

Neil

Столичные не на 100% играют, не все ещё активизировали режим hardcore.

04:15

$n10nep$

Easycure $n10nep$, неее , повезло вам в первом). у Вегас движение лучше и мыслей больше. 04:13 ===================== Движение пока лучше. Но все-таки моменты к концу периода у Вашингтона поострее были. Ови просто опять не забил.

04:15

Raissss

Супер хоккей!!! Хочу еще 20! таких периодов, но чтобы Стенли был у Ваши)))

04:14

Neil

Easycure МАФ не виновен. первый гол - конек Миллера, второй - Оши не отдавал и передача на Бэкса случайная была. Пока игра не очень, спишем все на нервы. ---------- ----------- Во-первых зачем так далеко стал смещаться влево!? Стоял бы не месте отбил бы. Во-вторых какой конёк? Подставленная клюшка- в угол.

04:13

Easycure

$n10nep$, неее , повезло вам в первом). у Вегас движение лучше и мыслей больше.

04:13

$n10nep$

В НХЛ наверное все едят. И не только кашу.

04:12

Andyk1

Абсолютная ничья в первом периоде..матч-огонь!

04:12

$n10nep$

Ну и главный плюс, что цветка пробили, а то западники это вообще не умели делать))

04:12

Антон Шипулин - гений биатлона!)

Педики вегасские. На допинге весь сезон бегают, очевидно. Носятся больше всех команд, как угорелые. И к концу сезона даже не устали - но в НХЛии на допинг всем пох

04:11

Easycure

МАФ не виновен. первый гол - конек Миллера, второй - Оши не отдавал и передача на Бэкса случайная была. Пока игра не очень, спишем все на нервы.

04:11

$n10nep$

Резюме по первому периоду. Главное, что смогли выровнять игру. По началу вообще одну калитку было. Итог по делу.

04:10

$n10nep$

Во барабанщики отжигают))

04:09

Neil

офигеть они разошлись, а начало никак не предвещало...

04:09

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