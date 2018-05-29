"Вегас" - "Вашингтон". "Голден Найтс" открыл счет в первом матче финальной серии

"Вегас" вышел вперед в 1-м матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Автором первого гола в финальной серии стал защитник Колин Миллер​, реализовавший большинство. Теперь на его счету 4 (3+1) очка в плей-офф НХЛ.