"Вегас" - "Вашингтон". "Голден Найтс" открыл счет в первом матче финальной серии

"Вегас" вышел вперед в 1-м матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Автором первого гола в финальной серии стал защитник Колин Миллер, реализовавший большинство. Теперь на его счету 4 (3+1) очка в плей-офф НХЛ.
Colin Miller gets the @GoldenKnights the first goal of the 2018 #StanleyCup Final! pic.twitter.com/ScTEstehCy– NHL (@NHL) 29 мая 2018 г.
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$n10nep$
Все по делу. Вегас активнее начал.
04:34
$n10nep$
MAPKJIAP да пока сумбурный хоккей, команды играют на стартовом адреналине и присматриваются друг к другу одновременно, слишком разный хоккей был у обеих команд до этого... Идет поиск слабых мест 04:20 ========================= Вот с этим соглашусь пожалуй.
04:25
adehduard
весёленькая игра.однако вашикам надо действовать пожестче.как-то мягкотело они смотрятся
04:25
Басист
Easycure === А вот пас Оши случайный, соглашусь. Вряд ли он осознанно "буллит Кучерова" исполнил для передачи) Но гол сделал он, тем не менее - Флери именно на него реагировал и угол Бэксу открыл.
04:25
MAPKJIAP
Интересно... Вегас весь период занимался активной обороной, но в случае с голом Бэкса стояли как вкопанные
04:24
$n10nep$
HarryAngel Кузя с Овечкиным много косячат в чужой зоне. Кузнецов шайбу передерживает при выходах в лишнего. 04:16 =============================== Что-то я такого вообще не помню. Когда это Вашингтон выходил в лишнего?
04:24
$n10nep$
Басист $n10nep$ === Просил Кузю подтянуть вбрасывания?))) Два из двух в первой смене. Интересно, что по матчу в целом будет. 04:20 ===================== Да, я тоже заметил. Думаю это стечение обстоятельств пока. Вряд ли Кузя перед финалом тренил вбрасывания))
04:23
splash174
По первому периоду все очень даже привлекательно, Кузя должен добавить, смотрим дальше.
04:23
fifa_guru
Смотрел до 12 минуты. так себе хоккей что-то или я не проснулся ) приехал на работу и уже 2-2 )))
04:23
Басист
Easycure === По трансляции - чистая клюшка, и близко не конек. После матча подробно глянем
04:22
MAPKJIAP
да пока сумбурный хоккей, команды играют на стартовом адреналине и присматриваются друг к другу одновременно, слишком разный хоккей был у обеих команд до этого... Идет поиск слабых мест
04:20
Басист
$n10nep$ === Просил Кузю подтянуть вбрасывания?))) Два из двух в первой смене. Интересно, что по матчу в целом будет.
04:20
Neil
Кузе видимо больше всего этот перерыв не на пользу, одеревенел.
04:18
Easycure
Да был там конек Миллера. Я точно проснулся и на паре повторов видно было).
04:18
serjio_1704
Ови просто опять не забил)))
04:16
HarryAngel
Кузя с Овечкиным много косячат в чужой зоне. Кузнецов шайбу передерживает при выходах в лишнего.
04:16
$n10nep$
Да, первый гол там чистый дефлектед от Конноли.
04:16
Neil
Столичные не на 100% играют, не все ещё активизировали режим hardcore.
04:15
$n10nep$
Easycure $n10nep$, неее , повезло вам в первом). у Вегас движение лучше и мыслей больше. 04:13 ===================== Движение пока лучше. Но все-таки моменты к концу периода у Вашингтона поострее были. Ови просто опять не забил.
04:15
Raissss
Супер хоккей!!! Хочу еще 20! таких периодов, но чтобы Стенли был у Ваши)))
04:14
Neil
Easycure МАФ не виновен. первый гол - конек Миллера, второй - Оши не отдавал и передача на Бэкса случайная была. Пока игра не очень, спишем все на нервы. ---------- ----------- Во-первых зачем так далеко стал смещаться влево!? Стоял бы не месте отбил бы. Во-вторых какой конёк? Подставленная клюшка- в угол.
04:13
Easycure
$n10nep$, неее , повезло вам в первом). у Вегас движение лучше и мыслей больше.
04:13
$n10nep$
В НХЛ наверное все едят. И не только кашу.
04:12
Andyk1
Абсолютная ничья в первом периоде..матч-огонь!
04:12
$n10nep$
Ну и главный плюс, что цветка пробили, а то западники это вообще не умели делать))
04:12
Антон Шипулин - гений биатлона!)
Педики вегасские. На допинге весь сезон бегают, очевидно. Носятся больше всех команд, как угорелые. И к концу сезона даже не устали - но в НХЛии на допинг всем пох
04:11
Easycure
МАФ не виновен. первый гол - конек Миллера, второй - Оши не отдавал и передача на Бэкса случайная была. Пока игра не очень, спишем все на нервы.
04:11
$n10nep$
Резюме по первому периоду. Главное, что смогли выровнять игру. По началу вообще одну калитку было. Итог по делу.
04:10
$n10nep$
Во барабанщики отжигают))
04:09
Neil
офигеть они разошлись, а начало никак не предвещало...
04:09