"Вегас" - "Вашингтон": Элвис Пресли дал совет Овечкину. Видео

В Лас-Вегасе проходит пятый матч финала Кубка Стэнли между "Голден Найтс" и "Вашингтоном". Столичные хоккеисты ведут в серии со счетом 3-1. После двух периодов "Вегас" впереди 3:2.



Один из болельщиков "Вегаса" в костюме известного певца Элвиса Пресли через защитное стекло пытался что-то сказать российскому форварду "Вашингтона" Александру Овечкину, который не обратил на это никакого внимания.