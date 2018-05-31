"Вегас" - "Вашингтон": Джеймс Нил открыл счет в матче после ошибки Орлова. Видео

Нападающий "Вегаса" Джеймс Нил открыл счет во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Он забросил шайбу на 8-й минуте. В этом эпизоде ему ассистировали Лука Сбиса и Колин Миллер.
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Нападающий "Вегаса" Джеймс Нил открыл счет во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Он забросил шайбу на 8-й минуте. В этом эпизоде ему ассистировали Лука Сбиса и Колин Миллер.
Andyk1
Нил с Карлсоном.столкнулись два метеорита)
05:49
Easycure
$n10nep$ А сейчас впечатление, что они случайный пассажир в финале...... Обе команды случайные. Давайте забудем это и позовем Питтсбург с Виннипегами? ))
05:48
$n10nep$
maks55555 Вашингтон держат преимущество в шайбу. 05:47 ==================== Ну наверно это и правильно.
05:48
spetrov
Врана, ты забросишь наконец?!
05:48
maks55555
Вашингтон держат преимущество в шайбу.
05:47
spetrov
Писали, что нра nhl.ru неплохие трансляции. Подтверждаю.
05:45
Raissss
Короче из-за травмы Кузи и перетасосвки троек игра Вашей упростилась и оказалась на пользу
05:45
unLost14
https://www.reddit.com/r/NHLStreams/
05:44
$n10nep$
1 бросок вашиков выглядит опаснее, чем 10 бросков Вегаса.
05:43
Басист
Антоша, чего хамишь-то? Гениальность биатлона в голову ударила?)
05:43
$n10nep$
MAPKJIAP videomatches.ru
05:42
unLost14
Четвёртую шайбу завезти нужно!
05:41
Raissss
http://live36.ru/
05:41
$n10nep$
AndersenRUS Да, 3 минуты нервов. Первый матч не смотрел, только нарезку. Не вижу этих супер пупер тараканов Вегасов, все простенько и проходимо. 05:37 ===================== В первом матче Вегас играл намного лучше. Как в первые 10 минут первого периода. А сейчас впечатление, что они случайный пассажир в финале, но счет и глупые удаление вашиков пока держат их в игре. Ну и Маф стал прежним Мафом))
05:41
MAPKJIAP
Лучше бы скинули рабочую трансляцию, уже даже на винлайн зашел, какие то технические неполадки, что за хрень???
05:40
$n10nep$
Easycure Нил какое -то инородное тело в таком бегущем Вегасе. 05:37 ================ Вот это в 10-ку. Коряга какая-то ездит.
05:38
$n10nep$
unLost14 Брат Пи, я в любом случае буду до конца за своих! 05:36 =============================== Мы по-другому не можем. Просто так что ли не спим!
05:38
unLost14
Ребята, на реддит смотрите все матчи. В отличном качестве.
05:37
$n10nep$
MAPKJIAP У меня стрим накрылся медным тазом(((( 05:35 ========================================Проблема найти новую трансляцию?
05:37
AndersenRUS
Да, 3 минуты нервов. Первый матч не смотрел, только нарезку. Не вижу этих супер пупер тараканов Вегасов, все простенько и проходимо.
05:37
Easycure
убогое конечно у Вегаса 5 на 3. и Нил какое -то инородное тело в таком бегущем Вегасе.
05:37
Neil
я молчу
05:36
unLost14
Брат Пи, я в любом случае буду до конца за своих!
05:36
Raissss
$n10nep$...Эй, болелы Вашингтона, вы там живы? Порции валидола уменьшились?))///капец заряд адреналина с утра))))
05:36
MAPKJIAP
3 период пропускаю(((
05:36
MAPKJIAP
У меня стрим накрылся медным тазом((((
05:35
$n10nep$
Эй, болелы Вашингтона, вы там живы? Порции валидола уменьшились?))
05:35
$n10nep$
Выстояли! Красавцы!
05:33
$n10nep$
Мда, у Вегаса ПП очень не очень. Самое слабое, которое я видел в этом ПО.
05:32
Andyk1
А мы еще про наших судей че то звиздим.да они ангелы по сравнению с этим беспределом..
05:32