03:38 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" - "Вашингтон": Джеймс Нил открыл счет в матче после ошибки Орлова. Видео

251

Нападающий "Вегаса" Джеймс Нил открыл счет во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Он забросил шайбу на 8-й минуте. В этом эпизоде ему ассистировали Лука Сбиса и Колин Миллер.

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"Вегас" или "Вашингтон": кто выиграет Кубок Стэнли-2018?
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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (251)
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Andyk1

Нил с Карлсоном.столкнулись два метеорита)

05:49

Easycure

$n10nep$ А сейчас впечатление, что они случайный пассажир в финале...... Обе команды случайные. Давайте забудем это и позовем Питтсбург с Виннипегами? ))

05:48

$n10nep$

maks55555 Вашингтон держат преимущество в шайбу. 05:47 ==================== Ну наверно это и правильно.

05:48

spetrov

Врана, ты забросишь наконец?!

05:48

maks55555

Вашингтон держат преимущество в шайбу.

05:47

spetrov

Писали, что нра nhl.ru неплохие трансляции. Подтверждаю.

05:45

Raissss

Короче из-за травмы Кузи и перетасосвки троек игра Вашей упростилась и оказалась на пользу

05:45

unLost14

https://www.reddit.com/r/NHLStreams/

05:44

$n10nep$

1 бросок вашиков выглядит опаснее, чем 10 бросков Вегаса.

05:43

Басист

Антоша, чего хамишь-то? Гениальность биатлона в голову ударила?)

05:43

$n10nep$

MAPKJIAP videomatches.ru

05:42

unLost14

Четвёртую шайбу завезти нужно!

05:41

Raissss

http://live36.ru/

05:41

$n10nep$

AndersenRUS Да, 3 минуты нервов. Первый матч не смотрел, только нарезку. Не вижу этих супер пупер тараканов Вегасов, все простенько и проходимо. 05:37 ===================== В первом матче Вегас играл намного лучше. Как в первые 10 минут первого периода. А сейчас впечатление, что они случайный пассажир в финале, но счет и глупые удаление вашиков пока держат их в игре. Ну и Маф стал прежним Мафом))

05:41

MAPKJIAP

Лучше бы скинули рабочую трансляцию, уже даже на винлайн зашел, какие то технические неполадки, что за хрень???

05:40

$n10nep$

Easycure Нил какое -то инородное тело в таком бегущем Вегасе. 05:37 ================ Вот это в 10-ку. Коряга какая-то ездит.

05:38

$n10nep$

unLost14 Брат Пи, я в любом случае буду до конца за своих! 05:36 =============================== Мы по-другому не можем. Просто так что ли не спим!

05:38

unLost14

Ребята, на реддит смотрите все матчи. В отличном качестве.

05:37

$n10nep$

MAPKJIAP У меня стрим накрылся медным тазом(((( 05:35 ========================================Проблема найти новую трансляцию?

05:37

AndersenRUS

Да, 3 минуты нервов. Первый матч не смотрел, только нарезку. Не вижу этих супер пупер тараканов Вегасов, все простенько и проходимо.

05:37

Easycure

убогое конечно у Вегаса 5 на 3. и Нил какое -то инородное тело в таком бегущем Вегасе.

05:37

Neil

я молчу

05:36

unLost14

Брат Пи, я в любом случае буду до конца за своих!

05:36

Raissss

$n10nep$...Эй, болелы Вашингтона, вы там живы? Порции валидола уменьшились?))///капец заряд адреналина с утра))))

05:36

MAPKJIAP

3 период пропускаю(((

05:36

MAPKJIAP

У меня стрим накрылся медным тазом((((

05:35

$n10nep$

Эй, болелы Вашингтона, вы там живы? Порции валидола уменьшились?))

05:35

$n10nep$

Выстояли! Красавцы!

05:33

$n10nep$

Мда, у Вегаса ПП очень не очень. Самое слабое, которое я видел в этом ПО.

05:32

Andyk1

А мы еще про наших судей че то звиздим.да они ангелы по сравнению с этим беспределом..

05:32

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