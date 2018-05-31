"Вегас" - "Вашингтон": Джеймс Нил открыл счет в матче после ошибки Орлова. Видео

Нападающий "Вегаса" Джеймс Нил открыл счет во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Он забросил шайбу на 8-й минуте. В этом эпизоде ему ассистировали Лука Сбиса и Колин Миллер.