"Вегас" - "Вашингтон": Джейимс Нил открыл счет в матче после ошибки Орлова. Видео

Нападающий "Вегаса" Джеймс Нил открыл счет во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Он забросил шайбу на 8-й минуте. В этом эпизоде ему ассистировали Лука Сбиса и Колин Миллер.
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Нападающий "Вегаса" Джеймс Нил открыл счет во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Он забросил шайбу на 8-й минуте. В этом эпизоде ему ассистировали Лука Сбиса и Колин Миллер.
kargot
Вшам гнуть свою линию, они сильнее по игре и мастеровитее в целом. Пингвинятина опаснее была
04:16
$n10nep$
unLost14 $n10nep$, не забывай про трактат! Перед началом нового сезона выложишь, чтоб все вспомнили про основные тенденции НХЛ. 04:12 ======================== Надо бы выпустить)))
04:16
Neil
Raissss, начало крутое базар нет. Вот умеют гады!
04:15
$n10nep$
Neil n10nep$ Neil мля, меня Вегас не устаёт поражать, что с ними:!? 04:07 ============================================== А что с ними? Нормально все пока. В финал просто так не выходят)) ---------- - - - -ну они реально как сумасшедшие. Хоккей где,!? 04:11 ========================================== Ну у них четкое распределение ролей. Первое звено ведь все равно хорошо играет. Ребята пытаются творить и у них получается. Остальные четко выполняют установку. Выше головы не прыгнешь, поэтому только порядок. НУ бросков с опасных позиций у них очень много. Неужели это только ВК ошибается? Думаю нет.
04:15
Easycure
kargot, а ты не заметил что они совсем не свистят? И прыжка я там не заметил. Повторов не много было, но ноги вроде на месте были.
04:14
Raissss
Neil мля, меня Вегас не устаёт поражать, что с ними:!? 04:07 ////Может быть весь секрет в той фигне, которую перед началом матча на сцене крутят. Уж больно она суперперцовку напоминает...)
04:13
spetrov
unLost14, угу. Посмотрел немного, выключил. Зачем за 2-3 недели до начала в тренировочном матче столь уныло перекатывать матч, не понятно. Зачем тогда вообще нужны такие матчи, не понятно.
04:13
Neil
MAPKJIAP НУ кстати Кузя с такими соперниками плохо всегда играл, ему нужен свободный лед, также было и с коламбусом, кстати Вегас чем то похож на Коламбус, еще более силовой только, так что играть надо так же, как и с коламбусом ----- ------ блин. с пингвинами было хуже! просто попал! Бывает. Две игры на раслсабоне нельзя!
04:13
$n10nep$
unLost14 Пионер, братишка, выспался? На футболе появился, когда ты ушёл, решив не смотреть это унылое зрелище. Нуль ударов в створ! 04:10 ================================ Ну относительно. Такой же сонный как Вашики в первом периоде)) Когда есть такой хоккей, о нашем футболе даже думать не хочется. Встал бы кто-нибудь ночью Россию с Австрией смотреть?))
04:13
unLost14
$n10nep$, не забывай про трактат! Перед началом нового сезона выложишь, чтоб все вспомнили про основные тенденции НХЛ.
04:12
Easycure
Начало было явно за Вегасом, но потом резко устали. значит они не роботы). Сейчас снова таблеточки примут и полетят.
04:11
$n10nep$
unLost14 Без Кузнеца будет жёстко! Орёл ошибся. Графин не простит. 04:09 ===================================== Может сплотить команду. Как с Бэкстремом может быть, но я надеюсь, все-таки выйдет. Не сказал еще Евгений своего последнего слова.
04:11
Neil
n10nep$ Neil мля, меня Вегас не устаёт поражать, что с ними:!? 04:07 ============================================== А что с ними? Нормально все пока. В финал просто так не выходят)) ---------- - - - -ну они реально как сумасшедшие. Хоккей где,!?
04:11
unLost14
Пионер, братишка, выспался? На футболе появился, когда ты ушёл, решив не смотреть это унылое зрелище. Нуль ударов в створ!
04:10
kargot
Маккнаб подпрыгнул на Кузю и локтем вьехал в руку, а плечом в голову на догоне. Судейки не свистнули
04:10
AndersenRUS
Не вижу где там Вегас на голову сильнее, сплошные забросы, как в футболе, за голову защитникам. В целом Вашики были опаснее. З.Ы. Не сказал бы что Орлов ошибся, очередной заброс за голову, не смог с лета вынести рукой.
04:10
MAPKJIAP
НУ кстати Кузя с такими соперниками плохо всегда играл, ему нужен свободный лед, также было и с коламбусом, кстати Вегас чем то похож на Коламбус, еще более силовой только, так что играть надо так же, как и с коламбусом
04:09
Neil
Не, ну по такой игре выиграют думаю. А потом отдадут две подряд .
04:09
$n10nep$
Neil мля, меня Вегас не устаёт поражать, что с ними:!? 04:07 ============================================== А что с ними? Нормально все пока. В финал просто так не выходят))
04:09
unLost14
Без Кузнеца будет жёстко! Орёл ошибся. Графин не простит.
04:09
$n10nep$
Raissss $n10nep$...Бураковски сегодня чудо как хорош.///а вот шведы снова рулят?!))) 04:06 ============================ Должны же когда-нибудь))
04:07
Neil
мля, меня Вегас не устаёт поражать, что с ними:!?
04:07
spetrov
Да, на повторе не совсем понятно, а что конкретно могло случиться. Хотя внешне выглядит, что что-то с рукой.
04:07
$n10nep$
Easycure ======================== Скорее всего рука неудачное положение заняла при силовом. Будем надеяться, что выйдет. Все-таки пропустить финал обидно.
04:06
Raissss
$n10nep$...Бураковски сегодня чудо как хорош.///а вот шведы снова рулят?!)))
04:06
nikolayevic
Сейчас Уилсон за Кузю накажет!
04:06
Neil
Здесь да? Если честно я вспотел
04:04
Easycure
$n10nep$, Чего там с Кузнецом интересно? Выйдет ли на второй?......он показывал на руку, но он любит изображать боль. На повторе вроде ничего страшного не было. Надеюсь что вернется.
04:04
Raissss
Че то наши россияне пока главные пассажиры на финале...(
04:04
MAPKJIAP
Хорошо его пропечатали, а главное чисто...
04:03