03:38 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" - "Вашингтон": Джейимс Нил открыл счет в матче после ошибки Орлова. Видео

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Нападающий "Вегаса" Джеймс Нил открыл счет во втором матче финала Кубка Стэнли против "Вашингтона". Он забросил шайбу на 8-й минуте. В этом эпизоде ему ассистировали Лука Сбиса и Колин Миллер.

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КОММЕНТАРИИ (46)
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kargot

Вшам гнуть свою линию, они сильнее по игре и мастеровитее в целом. Пингвинятина опаснее была

04:16

$n10nep$

unLost14 $n10nep$, не забывай про трактат! Перед началом нового сезона выложишь, чтоб все вспомнили про основные тенденции НХЛ. 04:12 ======================== Надо бы выпустить)))

04:16

Neil

Raissss, начало крутое базар нет. Вот умеют гады!

04:15

$n10nep$

Neil n10nep$ Neil мля, меня Вегас не устаёт поражать, что с ними:!? 04:07 ============================================== А что с ними? Нормально все пока. В финал просто так не выходят)) ---------- - - - -ну они реально как сумасшедшие. Хоккей где,!? 04:11 ========================================== Ну у них четкое распределение ролей. Первое звено ведь все равно хорошо играет. Ребята пытаются творить и у них получается. Остальные четко выполняют установку. Выше головы не прыгнешь, поэтому только порядок. НУ бросков с опасных позиций у них очень много. Неужели это только ВК ошибается? Думаю нет.

04:15

Easycure

kargot, а ты не заметил что они совсем не свистят? И прыжка я там не заметил. Повторов не много было, но ноги вроде на месте были.

04:14

Raissss

Neil мля, меня Вегас не устаёт поражать, что с ними:!? 04:07 ////Может быть весь секрет в той фигне, которую перед началом матча на сцене крутят. Уж больно она суперперцовку напоминает...)

04:13

spetrov

unLost14, угу. Посмотрел немного, выключил. Зачем за 2-3 недели до начала в тренировочном матче столь уныло перекатывать матч, не понятно. Зачем тогда вообще нужны такие матчи, не понятно.

04:13

Neil

MAPKJIAP НУ кстати Кузя с такими соперниками плохо всегда играл, ему нужен свободный лед, также было и с коламбусом, кстати Вегас чем то похож на Коламбус, еще более силовой только, так что играть надо так же, как и с коламбусом ----- ------ блин. с пингвинами было хуже! просто попал! Бывает. Две игры на раслсабоне нельзя!

04:13

$n10nep$

unLost14 Пионер, братишка, выспался? На футболе появился, когда ты ушёл, решив не смотреть это унылое зрелище. Нуль ударов в створ! 04:10 ================================ Ну относительно. Такой же сонный как Вашики в первом периоде)) Когда есть такой хоккей, о нашем футболе даже думать не хочется. Встал бы кто-нибудь ночью Россию с Австрией смотреть?))

04:13

unLost14

$n10nep$, не забывай про трактат! Перед началом нового сезона выложишь, чтоб все вспомнили про основные тенденции НХЛ.

04:12

Easycure

Начало было явно за Вегасом, но потом резко устали. значит они не роботы). Сейчас снова таблеточки примут и полетят.

04:11

$n10nep$

unLost14 Без Кузнеца будет жёстко! Орёл ошибся. Графин не простит. 04:09 ===================================== Может сплотить команду. Как с Бэкстремом может быть, но я надеюсь, все-таки выйдет. Не сказал еще Евгений своего последнего слова.

04:11

Neil

n10nep$ Neil мля, меня Вегас не устаёт поражать, что с ними:!? 04:07 ============================================== А что с ними? Нормально все пока. В финал просто так не выходят)) ---------- - - - -ну они реально как сумасшедшие. Хоккей где,!?

04:11

unLost14

Пионер, братишка, выспался? На футболе появился, когда ты ушёл, решив не смотреть это унылое зрелище. Нуль ударов в створ!

04:10

kargot

Маккнаб подпрыгнул на Кузю и локтем вьехал в руку, а плечом в голову на догоне. Судейки не свистнули

04:10

AndersenRUS

Не вижу где там Вегас на голову сильнее, сплошные забросы, как в футболе, за голову защитникам. В целом Вашики были опаснее. З.Ы. Не сказал бы что Орлов ошибся, очередной заброс за голову, не смог с лета вынести рукой.

04:10

MAPKJIAP

НУ кстати Кузя с такими соперниками плохо всегда играл, ему нужен свободный лед, также было и с коламбусом, кстати Вегас чем то похож на Коламбус, еще более силовой только, так что играть надо так же, как и с коламбусом

04:09

Neil

Не, ну по такой игре выиграют думаю. А потом отдадут две подряд .

04:09

$n10nep$

Neil мля, меня Вегас не устаёт поражать, что с ними:!? 04:07 ============================================== А что с ними? Нормально все пока. В финал просто так не выходят))

04:09

unLost14

Без Кузнеца будет жёстко! Орёл ошибся. Графин не простит.

04:09

$n10nep$

Raissss $n10nep$...Бураковски сегодня чудо как хорош.///а вот шведы снова рулят?!))) 04:06 ============================ Должны же когда-нибудь))

04:07

Neil

мля, меня Вегас не устаёт поражать, что с ними:!?

04:07

spetrov

Да, на повторе не совсем понятно, а что конкретно могло случиться. Хотя внешне выглядит, что что-то с рукой.

04:07

$n10nep$

Easycure ======================== Скорее всего рука неудачное положение заняла при силовом. Будем надеяться, что выйдет. Все-таки пропустить финал обидно.

04:06

Raissss

$n10nep$...Бураковски сегодня чудо как хорош.///а вот шведы снова рулят?!)))

04:06

nikolayevic

Сейчас Уилсон за Кузю накажет!

04:06

Neil

Здесь да? Если честно я вспотел

04:04

Easycure

$n10nep$, Чего там с Кузнецом интересно? Выйдет ли на второй?......он показывал на руку, но он любит изображать боль. На повторе вроде ничего страшного не было. Надеюсь что вернется.

04:04

Raissss

Че то наши россияне пока главные пассажиры на финале...(

04:04

MAPKJIAP

Хорошо его пропечатали, а главное чисто...

04:03

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